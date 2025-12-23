Ученые выяснили, как сахар влияет на пользу кофе для организма

Американские ученые из университета Тафтса и Бригхэмской женской больницы установили, что польза кофе для здоровья сохраняется только при минимальном количестве сахара и молочных добавок, сообщает «Царьград» .

Специалисты из США проанализировали данные о здоровье и пищевых привычках более 46 тысяч взрослых американцев за почти 20 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition.

Ученые подтвердили, что регулярное употребление черного кофе связано со снижением риска преждевременной смерти. Одна чашка напитка в день уменьшала этот риск на 16%, а две-три чашки усиливали положительный эффект. Однако этот результат наблюдался только при употреблении кофе без добавок или с минимальным их количеством.

Исследование показало, что, если в чашке содержится более 2,5 грамма сахара или свыше 1 грамма насыщенных жиров из молока или сливок, защитные свойства кофе значительно снижаются. Популярные напитки с большим количеством сахара и молока, такие как латте или фраппучино, не демонстрировали аналогичного положительного влияния на продолжительность жизни.

Ученые пришли к выводу, что для максимальной пользы стоит выбирать черный кофе без сладких и молочных добавок.

