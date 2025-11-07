Ученые выяснили, что наличие цели в жизни снижает риск когнитивных нарушений

Американские ученые пришли к выводу, что наличие четкой цели в жизни способствует уменьшению вероятности развития возрастных нарушений памяти и мышления, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на журнал AJGP.

Группа исследователей из Мичиганского университета провела анализ данных, полученных от более чем 13 тысяч человек в возрасте от 45 лет и старше. В начале наблюдения ни у одного из участников не было признаков когнитивных расстройств.

На протяжении 15 лет за участниками велось наблюдение, в ходе которого оценивалось их психоэмоциональное состояние, уровень образования, наличие депрессии и наследственная предрасположенность. За это время у 13% участников все же проявились когнитивные проблемы.

Однако у тех, кто чувствовал осмысленность своего существования и имел жизненную цель, риск возникновения таких нарушений оказался на 28% меньше. Ученые отметили, что положительное влияние сохранялось вне зависимости от генетических и социальных факторов.

