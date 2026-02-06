Ученые в Дубне разрабатывают новые детекторы для медицинских рентген-аппаратов

Группа химиков и нанотехнологов государственного университета «Дубна» начала работу над созданием перовскитных детекторов для медицинского оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исследовательская группа под руководством профессора Рашида Назмитдинова занимается разработкой детекторов рентгеновского излучения на основе перовскитов. Это направление стало продолжением работ по применению перовскитов в солнечной энергетике. Первым внедрил использование перовскитов в фотодетекторах профессор Павел Гладышев, который сформировал рабочую группу из студентов и сотрудников кафедры химии, новых технологий и материалов.

В университете создана лабораторная база для анализа и разработки детекторов широкого применения. На одно из направлений исследований — создание математической модели и прототипа детектора рентгеновского излучения прямого преобразования — получен грант Российского научного фонда.

Ассистент кафедры Илья Симоненко отметил, что команда использует математическое моделирование и методы квантовой химии для автоматизации поиска оптимального состава перовскита. Это позволит ускорить и повысить эффективность разработки. В дальнейшем правильность выбранной формулы будет подтверждена экспериментально.

Разработка может найти применение в медицинских рентген-аппаратах. Работы по гранту рассчитаны на два года. В проекте участвуют также Объединенный институт ядерных исследований и Институт физической химии и электрохимии РАН.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.