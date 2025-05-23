Ученые представили нейропротектор, снижающий повреждения мозга посе инсульта

На международной конференции по клеточной биологии, проходившей в Пущине, специалисты из Центра передовых технологий Узбекистана представили перспективный нейропротектор, предназначенный для существенного уменьшения повреждений мозга, вызванных ишемическим инсультом, сообщает сайт MK.Ru .

Учитывая, что это является одним из наиболее распространенных и опасных для жизни состояний, создание эффективных средств для защиты нейронов от гибели является важной задачей.

Особенность нового средства заключается в использовании селеновых наночастиц, которые обладают способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер, служащий защитой мозга от проникновения крупных молекул.

Студентка Центра передовых технологий Елена Семерня заявила, что исследования, проведенные как на клеточных культурах, так и на лабораторных крысах, показали значительное снижение повреждения клеток мозга при инсульте под воздействием наночастиц селена. У крыс, получавших данное вещество, наблюдались более высокие показатели в поведенческих тестах, такие как более быстрое прохождение по планке и успешное преодоление лабиринта.

Этот доклад был представлен на конференции «Рецепторы и внутриклеточная сигнализация» в Институте биофизики клетки РАН, объединившей более 130 ученых из России и других стран. Разработка ученых из Узбекистана открывает новые возможности в терапии ишемического инсульта.