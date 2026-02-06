Ученые объяснили причину мышечных болей при приеме статинов

Американские биологи из Колумбийского университета выяснили, что статины могут вызывать мышечную боль и слабость из-за воздействия на белок RyR1 в мышечных клетках, сообщает «Царьград» .

Они раскрыли механизм появления побочных эффектов при приеме статинов — препаратов для снижения холестерина. Исследование показало, что некоторые статины, такие как симвастатин, взаимодействуют с белком RyR1, который регулирует поступление кальция в мышечные клетки.

В нормальных условиях этот белок открывает кальциевые каналы лишь на короткое время, чтобы обеспечить сокращение мышцы. Однако под действием статинов канал может оставаться открытым дольше, что приводит к избыточному поступлению кальция, повреждению тканей, болям, судорогам и усталости.

Особенно подвержены риску пациенты с определенными генетическими особенностями белка RyR1 — у них побочные эффекты выражены сильнее, а в редких случаях возможны серьезные осложнения, включая повреждение почек.

Ученые уже предложили два возможных решения проблемы: создание новых видов статинов, не влияющих на кальциевые каналы, и применение препаратов класса Rycal, которые стабилизируют работу белка. Эксперименты на животных подтвердили эффективность такого подхода, а следующим этапом станут клинические испытания на людях.

