Ученые назвали незаметную ошибку в питании, которая может вести к набору веса

Группа ученых из Пенсильванского государственного университета выявила распространенную ошибку в питании, которая может приводить к набору лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food Quality and Preference (FQP), сообщает Газета.ru .

В ходе эксперимента 46 взрослых участников попробовали чипсы в двух вариантах — в качестве самостоятельной закуски и с добавлением соуса «Ранч». Исследователи отметили, что количество съеденных чипсов в этих двух случаях существенно не различалось.

Однако дальнейший анализ показал, что добавление соуса к закуске увеличивало общее количество потребленных калорий на 77%. По мнению ученых, такой «незаметный» прирост калорий за счет дополнительных соусов может приводить к регулярному превышению энергетических потребностей организма и как следствие к набору лишнего веса.

Привычка злоупотреблять различными соусами при приеме пищи «незаметно» вносит дополнительные, ненужные калории в рацион. При этом объем съедаемого основного блюда не уменьшается, а ощущение сытости не наступает быстрее, пояснили авторы исследования.