Ученые назвали лактобациллу, которая борется с депрессией
Ученые из лаборатории генетики микроорганизмов института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН выявили кишечную бактерию, которую можно использовать для лечения депрессии, сообщает Газета.ru.
По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника Ольги Авериной, в организме человека мозг и кишечник тесно связаны.
Как выяснили ученые, при развитии депрессии в кишечнике сокращается количество бактерий F. prausnitzii, а для того, чтобы вылечить депрессию, следует увеличить их число.
«Исследования на мышиной модели депрессивно-подобного поведения и пациентах с депрессией позволили нам отобрать один штамм лактобациллы, который показал после приема его в течение 28 дней положительный эффект, выраженный в снижении депрессивных симптомов как у животных, так и человека», — отметила Аверина.
Благодаря введению пробиотического препарата на основе этой лактобациллы в составе кишечной микробиоты человека выросло количество полезных бактерий, в том числе F. prausnitzii.
Ученые сделали выводы, что штамм данной лактобациллы можно рекомендовать в качестве пробиотика-психобиотика и как дополнительное средство терапии депрессивных расстройств.