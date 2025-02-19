Ученые назвали лактобациллу, которая борется с депрессией

Ученые из лаборатории генетики микроорганизмов института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН выявили кишечную бактерию, которую можно использовать для лечения депрессии, сообщает Газета.ru .

По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника Ольги Авериной, в организме человека мозг и кишечник тесно связаны.

Как выяснили ученые, при развитии депрессии в кишечнике сокращается количество бактерий F. prausnitzii, а для того, чтобы вылечить депрессию, следует увеличить их число.

«Исследования на мышиной модели депрессивно-подобного поведения и пациентах с депрессией позволили нам отобрать один штамм лактобациллы, который показал после приема его в течение 28 дней положительный эффект, выраженный в снижении депрессивных симптомов как у животных, так и человека», — отметила Аверина.

Благодаря введению пробиотического препарата на основе этой лактобациллы в составе кишечной микробиоты человека выросло количество полезных бактерий, в том числе F. prausnitzii.

Ученые сделали выводы, что штамм данной лактобациллы можно рекомендовать в качестве пробиотика-психобиотика и как дополнительное средство терапии депрессивных расстройств.