Ученые нашли способ снизить вдвое риск внезапной остановки сердца

Снизить вдвое риск внезапной остановки сердца можно, посвятив 30 минут в день и более физической активности, сообщает «Царьград» со ссылкой на исследования американских ученых.

Это необязательно ходьба или езда на велосипеде, аэробика и уж тем более силовые нагрузки. Достаточно эти полчаса провести на ногах — работая в саду, например. Подойдет и прогулка с собакой, домашняя уборка, поход в магазин за продуктами. Главное, поменьше сидеть.

Как уточнил ведущий автор исследования Кит Диас из Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке, даже сон более полезен для сердца, чем сидение. Результаты исследования медиков опубликованы в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. Там сообщается, что специалисты несколько лет наблюдали за 600 пациентами, которые приходили к врачам с жалобами на здоровье в период с 2016 года по 2020-й.

Новая работа показала пользу даже небольшого периода активности в течение дня. Речь идет о 30 минутах, подтвердила профессор Бетани Гиббс из Университета Западной Вирджинии. По ее словам, доступные почти всем занятия (та же уборка в квартире) можно сравнить с физическими нагрузками средней и высокой интенсивности.

«Для сердца „легкая активность“ — тоже польза. Любые виды физических упражнений помогают поддерживать здоровье, но, конечно, нужно учитывать диагноз человека», — считает эксперт.