Ученые нашли новый способ доставки лекарства в опухоль для лечения рака

Ученые из МИСИС предложили использовать особый вид клеток крови — нейтрофилы — в роли носителей лекарственных наночастиц для борьбы с раковыми опухолями, сообщает Газета.ru .

Наночастицы используются в терапии рака — они помогают доставить лекарство прямо в опухоль, но достичь нужной концентрации — сложная задача. Чтобы решить проблему с доставкой, предлагается использовать нейтрофилы в качестве «курьеров».

«Многообещающими „курьерами“ считаются нейтрофилы. Этот вид лейкоцитов, составляющий большую часть иммунной системы, способен проникать через сосуды и перемещаться по телу на дальние расстояния в ответ на воспаление или опухоль», — рассказал кандидат химических наук, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Максим Абакумов.

По его словам, есть два подхода. Первый — загрузить клетки наночастицами вне организма, а затем вернуть их обратно, второй — ввести наночастицы напрямую в организм, чтобы клетки крови сами захватили их и доставили к опухоли.

Но есть и сложность — некоторые виды наночастиц могут повредить нейтрофилы и помешать их работе, отметили в МИСИС.

Кроме того, каждый тип наночастиц по-разному ведет себя в кровеносных сосудах — от этого зависит скорость и эффективность доставки лекарств в опухоль с помощью нейтрофилов.