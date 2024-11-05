Ученые МФТИ Долгопрудного разрабатывают систему медицинской реабилитации в телефоне

«Специализированный софт способен определять движения пациента, распознавать ошибки в выполнении упражнений и корректировать их, адаптировать нагрузку, а также собирать и передавать данные пациента врачу восстановительной медицины», — пояснил руководитель проекта по созданию дистанционной системы реабилитации, магистрант ФБМФ МФТИ Андрей Березовский.

Согласно статистике ВОЗ, патологическими состояниями, при которых может быть показана реабилитация, страдает порядка 2,4 млрд человек в мире.

«Речь идет не только о случаях, когда специализированное сопровождение необходимо после травмы или хирургической операции, а также в силу возрастного снижения функциональных возможностей организма человека и бремени хронических заболеваний. Что касается востребованности услуг медицинской реабилитации именно в России, то она также высокая. Однако этот вид медицинских услуг доступен далеко не всем», — уточнил Березовский.

Он отметил, что в реабилитационных центрах страны не хватает специалистов. Ситуация усложняется еще и тем, что специализированные медцентры расположены далеко от места проживания многих пациентов. В этих условиях особенно важно создать системы реабилитации, которые были бы не привязаны к месту на карте.

Разработчики предусмотрели следующий сценарий использования онлайн-системы медицинской реабилитации. Пациент устанавливает приложение на компьютер/телефон и создает свою учетную запись. После этого в списке специалистов он выбирает своего врача-реабилитолога. После подтверждения личности открывается доступ к списку упражнений, которые индивидуально назначил ему врач для реабилитации с учетом особенностей данного клинического случая. Пациент начинает их выполнять, а система в реальном времени его корректирует, сообщая об ошибках. Данные о тренировке и полученная статистика видны как самому пациенту, так и его врачу.

Чтобы реализовать проект с учетом медицинской специфики, разработчики из МФТИ объединились с представителями ведущих учреждений здравоохранения страны.

Предполагается, что дистанционная система реабилитации сможет разгрузить врача от контроля правильности выполнения упражнений — эту задачу возьмет на себя цифровая система. При этом набор упражнений, количество их выполнений и дальнейшую тактику реабилитации будет определять специалист. Разработчики отмечают, что полностью заменить врача онлайн-система может только на поздних стадиях реабилитации, когда пациенту просто нужны регулярные физические нагрузки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.