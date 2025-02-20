Учащихся Подмосковья научат защищаться от мошенников на уроках по финграмотности

Стартовала весенняя сессия онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности для учеников 5-11 классов и студентов СПО. Об этом сообщает пресс-службе министерства образования Московской области.

Онлайн-уроки проводятся по 29 актуальным темам: 26 уроков по финансовой грамотности и 3 урока из цикла «Моя профессия», в рамках которого слушателям расскажут о работе финансистов, бизнес-информатиков и педагогов. Кроме того, в весенней сессии добавлено два новых урока.

В ходе занятий учащиеся узнают, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Они также научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и узнают, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами. Часть онлайн-уроков пройдет в игровой форме.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Подключиться к занятиям можно вместе с классом или индивидуально.

Выбрать урок и зарегистрироваться для участия в нем можно на официальном сайте проекта: https://dni-fg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.