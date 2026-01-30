Уборка снега опасна для здоровья сердца
Врач высшей категории Олег Невокшанов сообщил, что уборка снега зимой может стать одной из самых опасных нагрузок для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку холод усиливает риски инфарктов и инсультов, сообщает Газета.ru.
В зимний период увеличивается число госпитализаций с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми осложнениями. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Невокшанов объяснил, что холод негативно влияет на организм: повышает давление, учащает сердцебиение и увеличивает вязкость крови, что способствует образованию тромбов.
Особенно осторожными должны быть пациенты с гипертонией, стенокардией, те, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Зимой появляются дополнительные физические нагрузки, такие как расчистка снега и колка дров, которые требуют значительных усилий и могут спровоцировать сердечные проблемы.
«Расчистка снега лопатой считается одним из самых рискованных видов нагрузок. Рекомендую выполнять ее осторожно и не ставить себе жестких сроков», — предупредил Невокшанов.
Врач напомнил о признаках надвигающегося инфаркта: давящая боль за грудиной, отдающая в руку, подбородок или лопатку, а также выраженная одышка. У пожилых людей и пациентов с диабетом боль может отсутствовать, вместо нее появляются аритмия, холодный пот, слабость и падение давления.
В случае подозрения на инфаркт первым средством должен стать аспирин в дозе от 50 до 300 мг.
«Он реально может предотвратить развитие инфаркта. А вот нитроглицерин при низком давлении может усугубить состояние», — подчеркнул врач.
Невокшанов также рекомендовал избегать экстремальных нагрузок, контролировать питание, дозировать физический труд и не пренебрегать вакцинацией от гриппа. Он отметил, что после эпидемий гриппа увеличивается число инфарктов и инсультов, поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно своевременно вакцинироваться и лечить ОРВИ.
