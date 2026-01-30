Уборка снега опасна для здоровья сердца

Врач Невокшанов назвал уборку снега одной из самых опасных нагрузок для сердца

Врач высшей категории Олег Невокшанов сообщил, что уборка снега зимой может стать одной из самых опасных нагрузок для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку холод усиливает риски инфарктов и инсультов, сообщает Газета.ru .

В зимний период увеличивается число госпитализаций с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми осложнениями. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Олег Невокшанов объяснил, что холод негативно влияет на организм: повышает давление, учащает сердцебиение и увеличивает вязкость крови, что способствует образованию тромбов.

Особенно осторожными должны быть пациенты с гипертонией, стенокардией, те, кто уже перенес инфаркт или инсульт. Зимой появляются дополнительные физические нагрузки, такие как расчистка снега и колка дров, которые требуют значительных усилий и могут спровоцировать сердечные проблемы.

«Расчистка снега лопатой считается одним из самых рискованных видов нагрузок. Рекомендую выполнять ее осторожно и не ставить себе жестких сроков», — предупредил Невокшанов.

Врач напомнил о признаках надвигающегося инфаркта: давящая боль за грудиной, отдающая в руку, подбородок или лопатку, а также выраженная одышка. У пожилых людей и пациентов с диабетом боль может отсутствовать, вместо нее появляются аритмия, холодный пот, слабость и падение давления.

В случае подозрения на инфаркт первым средством должен стать аспирин в дозе от 50 до 300 мг.

«Он реально может предотвратить развитие инфаркта. А вот нитроглицерин при низком давлении может усугубить состояние», — подчеркнул врач.

Невокшанов также рекомендовал избегать экстремальных нагрузок, контролировать питание, дозировать физический труд и не пренебрегать вакцинацией от гриппа. Он отметил, что после эпидемий гриппа увеличивается число инфарктов и инсультов, поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно своевременно вакцинироваться и лечить ОРВИ.

