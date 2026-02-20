У свердловчанки отказали почки из-за бесконтрольного приема обезболивающих

сегодня в 13:37

По информации регионального Минздрава, у пациентки полностью прекратилось мочеиспускание, а давление снизилось до критических значений. В больнице врачи экстренно начали терапию.

Стабилизировать состояние женщины удалось только на шестые сутки, а на полное восстановление понадобилось 16 дней. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ № 24 Николай Шадрин предостерег людей от бесконтрольного приема препаратов.

«Данный случай — яркий пример того, как безобидное на первый взгляд желание снять боль обезболивающими может обернуться тяжелейшим осложнением», — заявил он.

