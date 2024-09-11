У семейной терапии есть две стороны медали, предупредила психолог

Психолог Лариса Выжва заявила, что семейная психотерапия может иметь разный эффект. По словам эксперта, в этом вопросе все зависит от множества факторов, сообщает «ФедералПресс» .

Цель терапии — наладить диалог между супругами или влюбленными, но это возможно только при стремлении с обеих сторон. Партнерам должно быть важно договориться друг с другом, простить и научиться уступать, подчеркнула психолог.

«Причем не просто скрипя сердце, а изнутри, когда человек приходит к согласию с собой и с партнером. Вот о каком договоре идет речь», — указала Выжва.

Часто поход к психологу бывает выстрадан, а сначала люди пытаются решить проблемы самостоятельно и только через долгое время обращаются к специалисту. Иногда парам назначют не классическую психотерапию, а работу с психологом-консультантом или фасилитатором. Последний, в свою очередь, помогает высказаться для того, чтобы клиенты сами в дальнейшем услышали себя или друг друга.