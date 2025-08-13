У московской школьницы удалили гигантскую паразитарную кисту в легком

У девушки удалили кисту с червями после игр с собаками

Новообразование размером 10×10 см, вызванное личинками ленточного червя, занимало половину левого легкого и вызывало дыхательную недостаточность.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, заражение произошло около двух лет назад. Основной причиной стал контакт с собаками — переносчиками паразита Echinococcus. После успешного удаления кисты пациентке назначили противопаразитарную терапию и дыхательную гимнастику.

Сейчас дыхательные функции девушки восстановлены, однако для полной реабилитации потребуется время.