У детей, находящихся на грудном вскармливании, в будущем снижается вероятность развития целого ряда серьезных заболеваний, сообщила РИАМО врач-неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«Дети на грудном вскармливании в будущем имеют меньшую вероятность развития заболеваний, таких как сахарный диабет, лейкоз, аллергии и ожирение. Также сосание груди способствует тесному психоэмоциональному контакту ребенка с матерью, снижает у женщины риск послеродовой депрессии», — сказала Мурзина.

Она добавила, что у ребенка это способствует формированию мышц рта и языка, развитию челюстного аппарата и становлению речи.

«Некоторые родители беспокоятся, если замечают признаки недостаточности молока, такие как плохая прибавка в весе, редкие мочеиспускания, частые кормления или длительное сосание. Рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем делать радикальные изменения», — посоветовала специалист.

По словам Мурзиной, грудное вскармливание приносит пользу и ребенку, и матери, создавая особенную связь между ними. Оно важно для здоровья и развития ребенка.