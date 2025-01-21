Турбо-рак простаты и бесплодие грозят автомобилистам из-за одной привычки

Уролог Александр Белопольский предупредил, что из-за постоянного подогрева сидений у автомобилистов может стремительно развиться аденома простаты, или турбо-рак простаты. По словам доктора, подогрев сидений пагубно влияет на предстательную железу у мужчин, сообщает Газета.ru .

«Возникает гипертермия (перегрев) предстательной железы, что в дальнейшем может привести к спонтанному росту предстательной железы и возникновению такого заболевания, как аденома предстательной железы — узловое разрастание», — предостерег уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Постоянное использование подогрева сидений грозит турбо-раком, если у человека наблюдается повышенный простатический специфический антиген (ПСА) в крови. По словам доктора, турбо-рак — это быстрое развитие онкозаболевания предстательной железы.

Чрезмерный нагрев автомобильных сидений также чреват резким рецидивом ранее выявленного простатита и перегревом яичек. Последнее может привести к спаду фертильности или бесплодию, предупредил уролог.

Во избежание проблем со здоровьем автомобилистам советует не нагревать сидения подолгу и не забывать выключать эту функцию.