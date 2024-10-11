Тубдиспансер Подмосковья смог обеспечить 100% больных современными лекарствами

сегодня в 15:51

За девять месяцев 2024 года Московский областной противотуберкулезный диспансер смог в 100% случаев обеспечить больных туберкулезом современными лекарственными средствами за счет средств госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы» и достичь 100% охвата тестами на лекарственную чувствительность до начала лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежемесячно Московский областной противотуберкулезный диспансер отслеживает впервые выявленных больных, прошедших тестирование на лекарственную чувствительность возбудителя, для своевременной диагностики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и своевременного начала его лечения», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Стоит отметить, что показатель заболеваемости от туберкулеза в регионе уже успел снизиться на 7,1% с начала года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.