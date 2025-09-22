Центру критических состояний детского центра им Рошаля исполнился год

Центр критических состояний детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля отметил свой первый год работы. За это время бригада центра совершила более 800 выездов, преодолев в сумме свыше 100 тысяч километров, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основной целью создания нашего центра критических состояний было снижение детской смертности. С момента открытия поступило почти 3000 обращений. Наша специализированная реанимационная бригада выполнила более 400 медицинских эвакуаций. Отдельно хочу поблагодарить службу территориального центра медицины катастроф, благодаря которой в наш центр было доставлено более 1 000 пациентов. Для нас это не просто цифры — это доказательство важности и значимости нашей работы», — сказал главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Новиков.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Медицинская помощь в центре оказывается по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.