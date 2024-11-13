Центральному филиалу КВД Подмосковья исполнилось 85 лет

13 ноября 2024 года филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера в Москве отмечает юбилей — 85 лет со дня основания. За эти годы учреждение прошло долгий путь развития и стало ключевым центром, объединяющим 14 филиалов по всему Подмосковью, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«С момента основания диспансер претерпел множество преобразований, но неизменным оставалось его главное предназначение — оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь населению, бороться с заболеваниями кожи и инфекциями, передающимися половым путем, и вести активную просветительскую деятельность», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

В честь юбилея 18 сотрудников филиала были удостоены поздравительных и благодарственных писем за многолетний добросовестный труд. Награжденные врачи, заведующие, медицинские сестры, лаборанты, а также работники административного аппарата, являясь настоящими профессионалами своего дела, вложили в развитие учреждения годы своей жизни, став яркими примерами преданности медицине.

Сегодня диспансер продолжает развиваться, вводя в практику новые методы диагностики и лечения, обновляя материально-техническую базу, осуществляя подбор высококвалифицированных кадров и обучение персонала. Коллектив сохраняет высокие стандарты работы, проявляя заботу и внимание к каждому пациенту, что позволяет диспансеру оставаться одним из ведущих медицинских учреждений в своей области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.