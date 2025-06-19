Центральная клинико-диагностическая лаборатория откроется в Балашихе летом

Центральная клинико-диагностическая лаборатория будет работать на базе поликлиники № 4 в микрорайоне Гагарина Балашихи. В медучреждении продолжается установка и настройка необходимого оборудования, а также обучение сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В трехэтажном здании Центральной клинико-диагностической лаборатории второго уровня смогут работать до 70 специалистов. Они будут проводить исследования крови на биохимию, гормоны, онкомаркеры, различные инфекции, делать коагулограмму, общий анализ, определять группу крови и антитела. Здесь планируют обрабатывать анализы крови, поступающие из семи городов Подмосковья.

«Мы сможем проводить анализы различных инфекций, такие как ВИЧ, краснуха, гепатит и сифилис. Теперь большее количество исследований будет выполняться за меньшее количество времени. Лаборатория здесь работала и раньше, но теперь она станет центральной для всех пяти лабораторий Балашихи», — сказала заведующая лабораторией Оксана Косенко.

Она также отметила, что в помещениях обновили инженерные коммуникации, необходимые для работы нового оборудования. В лабораторию уже поступили гематологический и биохимический анализаторы, аппарат для исследования гормонов, онкомаркеров. В ближайшее время ожидается оборудование для проведения коагулограммы и большая станция для исследования мочи. Всего на баланс лаборатории поступит около 20 единиц современной медтехники.

«Уникальность нового оборудования переоценить невозможно. На одном биохимическом анализаторе смогут делать до 50 разнообразных анализов. Раньше каждому аппарату полагался сотрудник, который подносил пробирку для анализа. На это нужно время. Мы переходим от ручной подачи к автоматической, аппаратура сама считывает штрих-коды и выдает результаты анализов», — сказала Оксана Косенко.

Работы по модернизации медучреждения стартовали в апреле 2025 года. Уже эти летом жители Балашихи смогут воспользоваться услугами современной лаборатории, а также оценить весь спектр предоставляемых здесь медицинских услуг.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.