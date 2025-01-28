Центр спортивной медицины НИКИ детства Подмосковья отмечает свое шестилетие

Центр спортивной медицины НИКИ детства в Подмосковье отмечает свое шестилетие. Это единственное учреждение в Подмосковье, которое проводит осмотры юных членов сборных команд региона и выдает допуск к тренировкам и соревнованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Во время систематических занятий спортом организм испытывает значительные нагрузки, поэтому необходимо регулярное и тщательное медицинское наблюдение. В Центре спортивной медицины НИКИ детства предусмотрено комплексное обследование юных спортсменов от 7 до 17 лет. Оно включает инструментальную и лабораторную диагностику: ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, УЗИ, холтеровское мониторирование, а также определение физической работоспособности (велоэргометрия)», — сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

За 6 лет работы в Центре спортивной медицины обследование прошли более 50 тыс. спортсменов. Помимо популярных видов спорта, таких как плавание, хоккей, футбол и другие игровые виды, стали более востребованы новые направления. Среди них лапта, стрельба из арбалета, рафтинг, спортивный туризм, прыжки на батуте и прочие.

«Благодаря комплексной оценке состояния здоровья мы можем понять, способен ли ребенок справляться с нагрузками, которые он испытывает во время тренировок и соревнований. Обширный набор процедур — от консультаций специалистов до лабораторных исследований — позволяет нам получить полную картину здоровья спортсмена и определить его потенциал», — отметила руководитель Центра спортивной медицины Дарья Коледова.

Углубленное медицинское обследование позволяет врачу оценить, насколько сопоставимы выполняемые нагрузки функциональному состоянию организма ребенка. Если врач по спортивной медицине видит отклонения, то спортсмен получает индивидуальные рекомендации по корректировке тренировочного режима, медицинскому сопровождению и восстановительным мероприятиям. Это помогает избежать перегрузок и сохранить здоровье ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.