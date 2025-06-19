Центр СПИДа Подмосковья посетили эксперты ВОЗ и специалисты Минздрава РФ
Фото - © ГБУЗ Московской области ЦПБ СПИД
На этой неделе центр СПИД Подмосковья посетили специалисты министерства здравоохранения РФ и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«В ходе визита состоялись встречи с руководством и специалистами центра, обсуждались ключевые направления работы, достижения в сфере диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Особое внимание было уделено развитию комплексных подходов к оказанию медицинской и социальной помощи людям, живущим с ВИЧ. Представители ВОЗ отметили высокий уровень организации работы центра и его вклад в профилактику ВИЧ-инфекции. Мы продолжаем сотрудничество с международными экспертами, чтобы повышать качество медицинской помощи и внедрять передовые методики лечения и профилактики», — сообщил главный врач Рафаэль Яппаров.
От российской стороны участвовали:
- Родюкова Ольга — начальник отдела департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России;
- Мазус Алексей — главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом;
- Чаадаева Дарья — заместитель начальника отдела Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России;
От Всемирной организации здравоохранения:
- Доэрти Мэг — директор глобальной программы по ВИЧ-инфекции, вирусным гепатитам и ИППП, штаб-квартира ВОЗ;
- Егеубаева Салтанат — советник по вопросам ВИЧ, туберкулеза и вирусным гепатитам, ффис ВОЗ в РФ.
Знать свой ВИЧ-статус — значит заботиться о себе и окружающих. Пройти тестирование можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.
Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте: https://hivmo.ru/.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.