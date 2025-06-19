Центр СПИДа Подмосковья посетили эксперты ВОЗ и специалисты Минздрава РФ

На этой неделе центр СПИД Подмосковья посетили специалисты министерства здравоохранения РФ и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе визита состоялись встречи с руководством и специалистами центра, обсуждались ключевые направления работы, достижения в сфере диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Особое внимание было уделено развитию комплексных подходов к оказанию медицинской и социальной помощи людям, живущим с ВИЧ. Представители ВОЗ отметили высокий уровень организации работы центра и его вклад в профилактику ВИЧ-инфекции. Мы продолжаем сотрудничество с международными экспертами, чтобы повышать качество медицинской помощи и внедрять передовые методики лечения и профилактики», — сообщил главный врач Рафаэль Яппаров.

От российской стороны участвовали:

Родюкова Ольга — начальник отдела департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России;

Мазус Алексей — главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом;

Чаадаева Дарья — заместитель начальника отдела Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России;

От Всемирной организации здравоохранения:

Доэрти Мэг — директор глобальной программы по ВИЧ-инфекции, вирусным гепатитам и ИППП, штаб-квартира ВОЗ;

Егеубаева Салтанат — советник по вопросам ВИЧ, туберкулеза и вирусным гепатитам, ффис ВОЗ в РФ.

Знать свой ВИЧ-статус — значит заботиться о себе и окружающих. Пройти тестирование можно бесплатно и анонимно по адресу центра по борьбе со СПИДом: г. Котельники, мкр. Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте: https://hivmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.