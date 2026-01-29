Центр Рошаля в Красногорске снизил детскую смертность в Подмосковье на 20%

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске помог снизить детскую смертность в стационарах Подмосковья на 20% по итогам 2025 года.

В Московской области отмечено значительное снижение детской смертности благодаря работе Центра критических состояний Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. По итогам 2025 года смертность в стационарах региона уменьшилась на 20%, а общая детская смертность снизилась на 7,8%, сообщила директор центра Татьяна Шаповаленко.

В учреждении создана единая система маршрутизации тяжелых пациентов. Информация о каждом ребенке в критическом состоянии — после ДТП, падений или тяжелых инфекций — поступает в диспетчерский центр, где принимается решение о дальнейших действиях: экстренная эвакуация, санавиация, выезд реанимационной бригады или телемедицинское сопровождение.

Центр совмещает функции скоропомощного и высокотехнологичного хирургического стационара. Здесь проводят сложные симультанные и роботические операции, в том числе уникальные для детской хирургии. Руководство центра выразило благодарность администрации Красногорска за поддержку в кадровых, социальных и инфраструктурных вопросах.

Сегодня Центр Рошаля становится не только опорой Подмосковья, но и заметным федеральным медицинским экспертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.