Центр протезирования для реабилитации бойцов СВО появится в Ленинградской области

Распоряжение о строительстве центра подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Организация будет находиться под управлением комитета соцзащиты населения.

В центре раненые бойцы СВО смогут получить протезы рук и ног, здесь же для них будет организована школа ходьбы на протезе и сервисная зона обслуживания оборудования.

Предполагается, что участники спецоперации могут получать услуги протезирования и реабилитации, а также правовую и психологическую помощь, при этом проживая на территории центра и одновременно осваивая новую профессию.

Им предлагают освоить профессии оператора печатного оборудования, пользователя офисных программ, научиться 3D-печати, компьютерной графике и многому другому.