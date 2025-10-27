Центр лазерной хирургии открылся в КДЦ «Ромашка» Одинцовского округа

В Клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе начал работу новый Центр лазерной хирургии для проведения малоинвазивных, щадящих операций. Центр оснащен современным высокоточным лазерным оборудованием. Для работы приглашены опытные специалисты по 4 направлениям: дерматология, гинекология, колопроктология и флебология. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Создание центра лазерной хирургии — важный шаг в развитии нашего медицинского центра. Благодаря новым технологиям, пациенты смогут получить помощь быстро, безопасно и с отличным эстетическим результатом. Центр оснащен тремя современными лазерными системами для лечения заболеваний кожи, сосудов и мягких тканей, а также для восстановительных и эстетических процедур. Данное оборудование позволяет проводить широкий спектр малоинвазивных процедур — от лечения варикозной болезни и гинекологических заболеваний до коррекции рубцов и омоложения кожи. Мы создали условия, в которых нашим пациентам будет комфортно на каждом этапе лечения — от записи на прием до восстановления после процедуры. Специалисты Центра работают по современным международным протоколам и обеспечивают высокий уровень безопасности на каждом этапе», — отметил заведующий КДЦ «Ромашка» Илья Сотников.

В Центре прием ведут врачи-дерматологи, врачи-колопроктологи и врачи-акушеры-гинекологи.

Медицинскую помощь в медучреждении можно получить бесплатно в рамках ОМС или на основе договора об оказании платных медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.