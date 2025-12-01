Центр крови Подмосковья выиграл Всероссийский конкурс донорских инициатив

Московский областной центр крови победил в номинации «Инициативы года Защитника Отечества в сфере донорства» на Всероссийском конкурсе «Код донора. Защитники Отечества», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Итоги конкурса «Донорство крови. Связь поколений» Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» подвели 27 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. Московский областной центр крови стал лучшим в номинации «Инициативы года Защитника Отечества в сфере донорства».

На конкурс поступило 275 заявок из 65 регионов России и Республики Беларусь. Эксперты выбрали 120 лучших практик из 50 регионов.

Начальник отдела по связям с общественностью центра Елена Денисова рассказала, что победу принес проект «Сила в людях. Год защитника Отечества». В рамках проекта подготовили книгу, посвященную историям доноров и сотрудников службы крови Подмосковья. Книга знакомит читателей с военными специальностями и рассказывает о современных защитниках, которые сдают кровь.

Также в рамках движения «Доноры Подмосковья» реализуют проект о корпоративном донорстве среди силовых структур. Он стал призером в номинации «НКО — наследники добрых традиций».

Акцию «Код донора. Защитники Отечества» организовали Координационный совет при Общественной палате РФ, ФМБА России, Российский Красный Крест и Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.