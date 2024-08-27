Центр крови Подмосковья в сентябре проведет 8 выездных донорских акций

В сентябре Московский областной центр крови проведет 8 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Специалисты Центра крови посетят Пущино, Луховицы, Дубну, Электросталь, Королев, Белоозерский и Павловский Посад. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Поэтому такие выездные акции являются важной частью работы Центра крови по обеспечению населения качественной и своевременной помощью в случае необходимости.

Кроме того, выездные акции позволяют привлечь больше людей к донорству и повысить общественное сознание о важности этого благородного поступка. Приглашаем всех желающих присоединиться к этой благородной и важной инициативе и сделать свой вклад в спасение жизней людей.

Подробнее ознакомиться с графиком выездных донорских акций Московского областного центра крови на сентябрь можно на платформе донорского движения Подмосковья: donormo.ru/akcii.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.