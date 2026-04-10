Центр крови Подмосковья пригласил доноров с IV отрицательной группой

Московский областной центр крови 10 апреля 2026 года обновил донорский светофор и сообщил о потребности в донорах с IV отрицательной группой крови в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови региона формирует запасы с учетом потребностей лечебных учреждений и количества пациентов, которым требуются различные компоненты крови. Сейчас особенно востребована IV отрицательная группа.

«Приглашаем доноров с IV отрицательной группой крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующий отделом экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Центр крови в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске и Орехово-Зуеве работают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелкове и Воскресенске — с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, в Наро-Фоминске — со вторника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Стать донором может гражданин старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт РФ, СНИЛС и при необходимости подтверждение временной регистрации. Доноры получают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха. Также в Подмосковье регулярно проходят выездные донорские акции с 9:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.