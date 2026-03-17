Центр крови Подмосковья приглашает доноров с отрицательными группами крови

Московский областной центр крови 17 марта 2026 года объявил о потребности в донорах с I, II, III и IV отрицательными группами крови. Служба формирует запасы с учетом заявок медучреждений региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Центр крови опубликовал актуальный донорский светофор и пригласил жителей с отрицательным резус-фактором. Такие компоненты необходимы для проведения плановых операций, лечения онкологических заболеваний, помощи пострадавшим в ДТП и женщинам при тяжелых родах. Регулярное донорство позволяет поддерживать стабильный запас крови и оперативно направлять ее в больницы.

«Приглашаем доноров с I, II, III и IV отрицательными группами крови. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что кровь будет использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Подразделения в Подольске и Орехово-Зуево работают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелково и Воскресенске — с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, в Наро-Фоминске — со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

Донором может стать совершеннолетний житель без противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной. Доноры получают компенсацию на питание 1106 рублей, справку об освобождении от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Выездные акции пройдут с 9:00 до 12:00: 18 марта в Луховицах в РДК «Старт», 19 марта в Реутове в фонде социальной поддержки населения, 20 марта в Жуковском во Дворце культуры, 23 марта в Дубне. На акцию в Дубне требуется запись по телефону +7 (496) 217-04-00, доб. 0787, за три дня до проведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.