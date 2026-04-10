Центр крови Подмосковья получит оборудование на 40 млн рублей

Московский областной центр крови в 2026 году получит шесть единиц нового оборудования для заготовки и хранения донорской крови на сумму более 40 млн рублей. Два аппарата уже введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В учреждение поступят биохимический анализатор, автоматический коагулометр, облучатель крови и другие аппараты. Техника предназначена для забора, обследования и хранения донорской крови и ее компонентов. Закупка проведена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Московский областной центр крови — это головное учреждение службы крови региона, отвечающее за обеспечение медучреждений донорской кровью и ее компонентами для переливания. В этом году мы закупили для центра шесть единиц медицинского оборудования на сумму свыше 40 млн рублей, два аппарата уже поступили и используются в работе», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может любой житель региона старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Центр крови принимает без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Полный список учреждений службы крови размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.