Центр крови Подмосковья получил премию «СоУчастие» в Москве

Московский областной центр крови стал призером 11-й Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорства крови и костного мозга. Награду в номинации «Мы работаем для вас. Знак качества» вручили в Москве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови отметили за практики, направленные на повышение информационной открытости и доступности службы крови, а также за создание комфортных условий для доноров. В номинации оценивались проекты, обеспечивающие компетентное и вежливое сопровождение людей, сдающих кровь и ее компоненты.

Торжественная церемония прошла в московском театре «У Никитских ворот». Художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский, приветствуя лауреатов, подчеркнул значимость их миссии и поблагодарил доноров за великодушие и готовность помогать другим.

В 2026 году на премию подали 336 заявок из 67 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси. Победителей определили в 12 номинациях. Награду центру вручила организатор премии Елена Стефанюк.

«Всего на конкурс было подано 336 заявок. Это 336 историй „Соучастия“. А за каждым человеком стоят тысячи и тысячи людей. Поэтому мы старались, чтобы сегодняшний праздник подарил вам радость и вдохновение на новые идеи, проекты», — отметила Елена Стефанюк.

В рамках мероприятия также состоялась всероссийская конференция «Диалог участников института донорства: общие вызовы, многообразие подходов, эффективные решения». Участники обсудили лучшие практики привлечения доноров и роль бизнеса и НКО в развитии донорского движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.