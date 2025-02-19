Центр крови Подмосковья озвучил результаты конкурса ко Дню Защитника Отечества

Московский областной центр крови подвел итоги конкурса «Доноры — защитники Отечества» на лучшую донорскую историю среди военнослужащих, а также на лучший рисунок «Мой герой» в тематике служения Отечеству и донорства крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Все призеры получили подарки. Конкурс стартовал в социальных сетях Центра крови Подмосковья в конце января. В творческом состязании поучаствовали не только взрослые, но и юные авторы. Самому младшему — четыре года, самому старшему — 62.

Своей уникальной армейской и донорской историей поделился Алексей Бычков. Он, как никто другой, понимает важность донорского движения. Знает, что многие люди, отдающие долг Родине, могут быть спасены благодаря вовремя сделанному переливанию крови. Наш герой тож готов сделать все, чтобы подарить надежду на жизнь как можно большему числу людей, кто в этом нуждается.

В конкурсе рисунков «Мой герой» авторы изображали героев прошлого и современных военнослужащих, отважно защищающих нашу Родину и сдающих свою кровь для спасения людей. Рисовали и военную технику, которая играет важную роль в обеспечении безопасности страны. Каждый рисунок был наполнен глубокими эмоциями и уважением к тем, кто служит в армии, защищает мирное небо и сдает кровь.

Призерами конкурса также стали: Евгений Кулаков, Александр Савченков, Александра Лукьянова, Варвара Косых, Ирина и Вера Артемовы, Григорий, Георгий и Глеб Полуэктовы-Жежери, Иван Бушуев, Ярослав Буланов, Ксения Варзина, Евгения из Воскресенска, Светлана Локтинова. В подарок взрослые победители получили пригласительные билеты на выставку в креативное пространство «Люмьер-холл», а юные участники на Московскую канатную дорогу.

«Спасибо всем за отзывчивость и неравнодушие, за то, что поучаствовали в конкурсе и поделились удивительными историями о своей службе, работе, донорском пути.Восхищаемся нашими непревзойденными героями и поздравляем с наступающим праздником. Спасибо за то, что являетесь частью нашей большой донорской семьи. Будем и дальше радовать вас новыми розыгрышами подарков», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.