Центр крови Подмосковья открывает новые чаты в Telegram для доноров из округов

Московский областной центр крови создал сообщества донорского движения для городских округов Московской области. Всего это 10 локальных чатов в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

4 сообщества уже пользуются популярностью у доноров Подмосковья:

Теперь открылось еще 6 чатов:

«В группах донорского движения вы сможете получать актуальную информацию о донорских акциях в вашем городском округе и общаться с другими донорами-земляками на тему донорства крови и ее компонентов в удобном для вас формате. Предлагать проведение донорских акций и делиться фотографиями с прошедших донорских мероприятий», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Она добавила, что онлайн-сообщества позволят донорам планировать сдачу крови в своем городе. Для центра крови — это возможность достойно организовать прием доноров совместно с организаторами и волонтерами. Также будет рассмотрен вопрос об организации предварительной онлайн-записи на выездные донорские акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.