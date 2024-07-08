Центр крови Подмосковья опубликовал актуальный донорский светофор за неделю

Каждую неделю Московский областной центр крови публикует донорский светофор согласно потребности цельной крови в Подмосковье. На сегодняшний день в регионе требуется 4 отрицательная группа крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими cлужбы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения. Также стоит обратить внимание, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марков.

Донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.