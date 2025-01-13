Центр крови Подмосковья назвал топ имен и знаков зодиака среди доноров за 2024 год

Московский областной центр крови определил самые популярные имена и знаки зодиака среди доноров за прошедший год. Лидерами стали: Александр, Сергей, Алексей, Елена, Ольга, Наталья, а среди знаков зодиака Близнецы, Рак и Дева. Об этом сообщает пресс-служа Минздрава региона.

«Уважаемые доноры и волонтеры, вы стали спасением, надеждой и возможностью для новой жизни для бесчисленного числа пациентов. Без вас чудо жизни не могло бы случиться! В этом году многие из вас достигли впечатляющих результатов в донорстве. От новичков, сделавших свою первую донацию, до ветеранов, достигших рубежа в 100 донаций — мы восхищаемся каждым», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Среди популярных дат рождения доноров 2024 года можно назвать 7 марта, 27 мая, 24 сентября.

Несколько человек в прошедшем году стали донорами-рекордсменами по числу донаций. Они 21 раз сдали кровь и ее компоненты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.