Центр крови Подмосковья ищет доноров с I отрицательной группой

Московский областной центр крови 25 марта обновил донорский светофор и пригласил жителей Подмосковья с I отрицательной группой крови прийти на донацию. Эта группа необходима для плановых операций, лечения онкобольных и экстренной помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови региона формирует запасы с учетом потребностей медучреждений и количества пациентов, которым требуются компоненты крови. Сейчас больницам особенно нужна I отрицательная группа.

«Приглашаем доноров с I отрицательной группой крови. Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Центр крови оформил донорский светофор в тематике Года единства народов России. В визуальной концепции люди разных национальностей строят стену крепости, а каждый ее зубец символизирует определенную группу крови. Цвет показывает, где требуется пополнение запасов.

Головной центр в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске и Орехово-Зуево работают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелкове и Воскресенске — с понедельника по субботу в те же часы, в Наро-Фоминске — со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

Стать донором может совершеннолетний житель без противопоказаний. Необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной. Доноры получают компенсацию на питание 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый выходной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.