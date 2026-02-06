Центр «Исток-Орто» во Фрязино расширит производство протезов в Подмосковье

Центр протезирования и реабилитации «Исток-Орто» во Фрязино увеличит выпуск импортозамещающего оборудования и расширит производство в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в учреждение, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Центр «Исток-Орто» входит в группу компаний «Исток-Аудио», которая работает в Подмосковье более 30 лет и специализируется на производстве высокотехнологичных средств реабилитации. Основные направления — слуховые аппараты, оборудование для незрячих, системы для создания безопасной среды и протезирование.

В центре изготавливают протезы для верхних и нижних конечностей, в том числе для бойцов, вернувшихся с фронта. Протезы создаются индивидуально, а пациенты проходят комплексную физическую и психологическую реабилитацию. Центр сотрудничает с госпиталями Минобороны и фондом «Защитники Отечества». Ветераны СВО могут получить доплату к электронному сертификату Соцфонда на приобретение высокотехнологичных протезов.

Инфраструктура центра включает круглосуточный стационар, жилую зону и адаптированный транспорт для пациентов. В «Исток-Орто» трудятся более 40 специалистов, а также проходят практику студенты профильных колледжей. В учреждении реализуется программа по локализации производства комплектующих: планируется запуск линии по выпуску изделий из углеволокна и композитных материалов, а также установка многоосевых станков с ЧПУ. Объем инвестиций составит около 800 млн рублей, первые серийные партии продукции выйдут в 2026 году.

Губернатор Андрей Воробьев вручил областную награду ведущему технику-протезисту Андрею Кудряшову, который за 14 лет работы изготовил более 3,5 тысяч протезов и помог сотням бойцов вернуться к активной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.