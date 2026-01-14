Центр детской гематологии, иммунологии и онкологии могут построить в Подмосковье

Президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев выразил заинтересованность в открытии в Подмосковье центра детской гематологии, иммунологии и онкологии.

Он выступил на пресс-конференции, посвященной 35-летию со дня организации Научно-исследовательского института детской гематологии.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы в большинстве регионов, особенно в таких, как Московская область — гигантский регион, второй после Москвы, центр такого профиля, как у нас, был построен. Мы заинтересованы в том, чтобы такой центр был обозначен тоже как центр детской гематологии, иммунологии и онкологии», — заявил Румянцев.

По его словам, необходимо приложить усилия, так как каждый субъект России должен располагать собственным центром такого профиля, чтобы дети получали медпомощь в своем регионе.

