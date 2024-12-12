Цели и задачи профсоюзов Подмосковья обсудили в ходе заседания

Отрасль здравоохранения представили члены совета — председатель областной организации Нина Суслонова, заместитель председателя Татьяна Веселова, сотрудник отдела по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Алина Кашина, а также представители молодежного совета Обкома — Алеся Цурикова и Кирилл Сидачев. Ключевой темой заседания стал доклад председателя профсоюзов Подмосковья Валентины Кабановой, посвященный 95-летию организации. Профлидер рассказала об истории развития профсоюзов, коллективных достижениях, возможностях роста и новых целях и задачах.

«В дальнейших планах профсоюзов продолжить работу по развитию социального партнерства, усилить процесс формирования кадрового резерва и активизировать уполномоченных по охране труда. А для своих первичных профсоюзных организаций мы разработали методические рекомендации, которые помогут совершенствовать их деятельность», — рассказала Суслонова.

После официальной части состоялась церемония награждения. В число особенно отличившихся профактивистов вошел член молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, участник регионального этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2024» Кирилл Сидачев. За проявление высоких профессиональных и человеческих качеств, смелость и находчивость в чрезвычайных и экстремальных ситуациях и в связи с 95-летием профсоюзов Подмосковья он был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзами Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.