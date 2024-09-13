Трихолог Анпилогова посоветовала ежедневно или через день мыть жирные волосы

Жирные волосы лучше мыть каждый день или через день, а сухие и нормальные — 1-2 раза в неделю, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог и заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.

«Частота мытья головы зависит от типа волос. Однако слишком частое мытье может пересушить волосы и кожу головы, что приведет к ломкости», — отметила Анпилогова.

По ее словам, избыточное использование средств для укладки, таких как гели и лаки, может накапливаться на волосах и коже головы, это затрудняет дыхание волосяных фолликулов.

«Неподходящие шампуни и кондиционеры также могут вызвать аллергические реакции и сухость. Важен правильный подбор средств в зависимости от типа волос», — сказала трихолог.

Она добавила, что недостаток витаминов и минералов, особенно группы B, железа и цинка, негативно влияет на здоровье волос.