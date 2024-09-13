Одна из главных ошибок при уходе за волосами — чрезмерное использование горячих инструментов, таких как фены и утюжки, которые повреждают волосы, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог и заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.

«Многие сталкиваются с проблемой выпадения волос, и часто это связано с неправильным уходом. <…> Фены и утюжки <…> повреждают волосы, делая их сухими и ломкими», — сказала Анпилогова.

Она добавила, что высокая температура разрушает кератин — основной белок волос, что приводит к их ухудшению.

«Важно также избегать расчесывания мокрых волос, так как это может их повредить. Лучший способ — использовать расчески с широкими зубьями и аккуратно распутывать волосы», — посоветовала трихолог.

13 сентября в России отмечают День парикмахера. Это один из серии праздников, которые отмечают мастера по уходу за волосами, наряду с Международным днем красоты и Днем работников бытового обслуживания населения.