Тридцать мытищинцев прошли профосмотр в рамках Дня семейного здоровья

Акция прошла в поликлинике № 6 (мкр. Пироговский) в прошедшую субботу. Возможность пройти в выходной и для взрослых, и для детей день узкопрофильных специалистов оценили уже многие мытищинцы. За одно посещение поликлиники можно попасть к терапевту, оториноларингологу, офтальмологу, травматологу, акушеру-гинекологу, а также сдать ключевые анализы.

По словам заведующей поликлиникой № 6 Татьяны Серовой, такие осмотры порой позволяют выявить те или иные заболевания на ранней стадии, при этом они не занимают много времени. Она пригласила жителей на следующий День семейного здоровья, который пройдет в этом медицинском учреждении 27 июля.

В эту субботу, 22 июня с 8:00, мытищинцы могут прийти на тематический День мужского и женского здоровья в поликлинику № 2, расположенную по адресу: ул. Юбилейная, 10Б.

При себе иметь паспорт и полис ОМС Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.