Три стоматологических поликлиники реорганизовали в Подольске

В городском округе Подольск реорганизовали три стоматологических поликлиники в одно юридическое лицо и оставили одну на всех официальную страницу в сети интернет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь у Подольской детской городской стоматологической поликлиники и Подольской городской стоматологической поликлиники стала официальная страница ГБУЗ «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника».

Медицинские учреждения продолжают предоставлять высококачественные стоматологические услуги.

Детская стоматологическая поликлиника работает на ул. Кирова, д. 7, с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

Взрослая стоматологическая поликлиника находится на Революционном проспекте, д. 29/7, и работает с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:50, в субботу с 8:00 до 20:00.

После ремонта возобновилась работа стоматологической поликлиники обособленного структурного подразделения № 5 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» в микрорайоне Климовск по адресу: проспект 50 лет Октября, д. 14/6.

Чтобы записаться на прием к врачу-стоматологу или другим специалистам, необходимо в очном порядке посетить стоматологическую поликлинику для прикрепления. Далее на прием к врачу можно записаться онлайн через Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.