Три случая обнаружили дубненские врачи во время Дня борьбы против рака

Врачи Дубны во время проведения Дня борьбы против рака выявили 3 случая. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Стоит на учете у эндокринолога, наблюдается у окулиста, есть подозрение на онкологические проблемы. Галина Пархета привыкла заботиться о своём здоровье. Сегодня — проходит комплексное обследование в поликлинике дубненской больницы.

«Каждый год делала маммографию — у себя в городе, а сейчас мы переехали в Дубну. И вот решила провериться. Подтвердилось, что есть изменения. Будем наблюдаться дальше. А всем хочу сказать, что все это нужно делать вовремя и постоянно. Здоровье — это самое главное», — отметила пациентка Дубненской больницы Галина Пархета.

Люминисцентная стоматоскопия — у стоматолога, дерматоскопия — у онколога, осмотр гинеколога, маммография, флюорография. Медики не только проводят осмотры и скрининги, но и беседуют с пациентами, отвечают на вопросы, проводят обучение самодиагностике. Важно — именно комплексное обследование.

В этот день, который отмечается, как Всемирный день борьбы против рака, в поликлинике № 1 во время проведения онкоскрининга выявлено три случая патологии. А за весь прошлый год дубненской больнице — около 600 случаев заболеваний онкологией.

«За первый месяц 2025 года у нас выявлено уже 49 случаев в Дубненской больнице. Цифра немаленькая. С одной стороны, это хорошо. Мы на ранних стадиях выявляем. Чем раньше выявим, тем лучше лечим, тем быстрее лечим», — подчеркнула заведующая поликлиникой № 1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик

Для болезней таких, как онкология, выявление на ранней стадии особенно важно. Поэтому направленность на окноскрининг есть в любой диспансеризации. А диспансеризации проводятся почти каждую субботу в обеих поликлиниках города. Медики используют мобильный комплекс, работают на выезде.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.