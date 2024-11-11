Три новых терапевта начали работать в поликлинике № 4 Люберец

В поликлинике № 4 Люберецкой областной больницы пополнился штат терапевтов, к работе приступили сразу три новых доктора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из них Руслан Минигулов, несмотря на молодость, уже опытный доктор, так как после окончания Тюменского мединститута два года проработал терапевтом в поликлиниках родного города. Месяц назад переехал в Подмосковье.

«Конечно, приход в нашу поликлинику сразу трех докторов — большая помощь в работе. Это значительно улучшило пациентам доступность записи к терапевтам», — отметила заведующая поликлиникой № 4 Регина Вуколова.

На участке каждого из новых докторов около 1,7 тыс. пациентов. В их обязанности входит — плановый прием, наблюдение пациентов, состоящих на диспансерном учете, проведение вакцинации и диспансеризации прикрепленного населения.

В Люберецкой областной больнице развита система наставничества, поэтому опытные медики всегда готовы ответить на вопросы новых врачей. Помощь в первые месяцы работы требуется в основном в маршрутизации пациентов и в освоении Единой медицинской аналитической системы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.