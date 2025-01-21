Три новых автомобиля скорой помощи закупили для Подольска

На линию в Подольске вышли три новых автомобиля скорой помощи. Современные «Газели» серии NN оснащены парктрониками, камерой заднего вида, мультимедийной системой со встроенной навигацией. Пневмоподвеска значительно облегчает медицинскую эвакуацию, а уменьшенный радиус разворота делает машину более маневренной, что особенно важно в условиях дворовой застройки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Разработчики также уделили внимание комфорту медработников и пациентов, расширив внутреннее пространство салона. Скорые полностью укомплектованы отечественным медицинским оборудованием. В том числе дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеялами, комплектами для оказания первой помощи, включая акушерскую.

«При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева автопарк нашей подстанции регулярно обновляется. Всего за три месяца ввели в эксплуатацию еще несколько машин, которые уже успешно зарекомендовали себя на практике», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.