Три новые подстанции скорой помощи появятся в Ленинском округе до конца 2027 года

В Ленинском городском округе запланировано строительство трех подстанций скорой медицинской помощи, рассчитанных в общей сложности на дежурство 14 бригад в смену. Одну из них — вблизи Суханово — должны построить уже в этом году, подстанции в жилых комплексах «Бутово Парк 2» и «1-й Донской» появятся в 2026 и в 2027 годах соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«У нас уже работает новая подстанция скорой помощи на 10 бригад в Видном. Но нам необходимо продолжать строительство таких объектов по территории всего городского округа, чтобы обеспечить кратчайшее время реагирования на вызовы. Это отдельно подчеркнул губернатор Московской области в своем выступлении по итогам 2024 года. Вблизи Суханово уже выделен участок под строительство подстанции на 4 бригады в смену. По 5 бригад будут дежурить в двух подстанциях, которые построим в 2026 и 2027 годах в крупных жилых микрорайонах», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Подстанция скорой помощи, которую начнут строить в 2025 году, разместится на участке земли вблизи исторической усадьбы Суханово, рядом с коттеджным поселком «Князев град». В двухэтажном здании предусмотрены диспетчерская, комнаты отдыха врачей и водителей, кабинет предрейсовых осмотров, столовая, помещения амбулаторного приема. Объект будет возведен с использованием технологии индустриального модульного строительства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

На сегодняшний день в Ленинском округе круглосуточно дежурят 14 машин скорой помощи. Кроме Видного, посты базируются также в Молоково, Развилке и Новодрожжино. Общий штат сотрудников составляет около 200 человек. Ежемесячно они принимают более 7,5 тыс. вызовов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.