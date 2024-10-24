Три двойни за день второй раз за год родились в Подмосковье

Почти 80 пар двойняшек появились на свет в Видновском перинатальном центре с начала 2024 года. Пока лидируют мальчики, но до конца года девочки еще могут перехватить пальму первенства. В один день октября на свет появились три двойни, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Удивительный октябрь! Только в августе буквально говорили, что такое бывает раз в 20, а то и в 25 лет, и вот через два месяца все повторилось. В один день родили три пациентки с многоплодной беременностью. Мамы двух доношенных двоен уже в палатах на совместном пребывании с детьми. Малыши-торопыжки, которые появились на свет на 33 неделе, после кесарева сечения находятся в отделении детской реанимации», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

«У меня родились две девочки. Малышки стали первыми детьми в нашей семье. Решили с мужем назвать их именами наших бабушек Антониной и Анисьей», — поделилась счастливая мама новорожденной двойни.

Уже 5 тысяч малышей родились в Видновском перинатальном центре в Год семьи. Планируется, что до конца 2024-го еще тысяча молодых пар из разных городов Московской области станут счастливыми родителями одного, а то и двух малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.