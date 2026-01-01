Тревожный сигнал: желание опохмелиться может говорить об изменениях работы мозга

Желание снять похмелье новой дозой алкоголя указывает не просто на плохое самочувствие, а на серьезные изменения в работе мозга и формирование зависимости, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Похмелье грубо влияет на нейрохимию мозга: возникает острый дефицит одних нейромедиаторов и избыток других. Это провоцирует тревожность, тремор и гипервозбудимость. Новая доза алкоголя на короткое время искусственно корректирует этот дисбаланс, но как только ее действие заканчивается, дефицит проявляется с новой силой», — сказала специалист.

По оценке Демьяновской, ключевая опасность заключается в самом стремлении опохмелиться. Оно говорит о том, что организм уже начинает требовать постоянного присутствия этанола для поддержания относительного комфорта.

«Каждый такой эпизод закрепляет патологическую цепочку „опьянение — дискомфорт — новая доза для облегчения“. Внутренние механизмы регуляции сбиваются, и со временем требуется все больше алкоголя, чтобы почувствовать себя „лучше“», — отметила невролог.

Эксперт подчеркнула, что внешне безобидное желание «поправить здоровье» после употребления алкоголя на самом деле является ранним признаком формирующейся алкогольной зависимости.

